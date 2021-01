Hazırladığı projeyle kültürler arası etkileşime katkıda bulunacak

Trabzon'da Uğurlu İlkokulu öğretmeni demet Özoğlu tarafından hazırlanan "Yaşam Yeni Bilgilerle Renkli-Life Is Colored With New Information" projesi kapsamında hem öğrencilerin yabancı dil becerileri gelişecek hem de kültürler arasında paylaşıma katkı sağlayacak.