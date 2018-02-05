Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızlarına Ödül

Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatının yıldızlarına ödül

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe Ödül Coşkusu

İZMİR - Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde uzun yıllardır ihracat şampiyonu olan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2017 yılında 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 78 üyesini ödüllendirdi.

Ege Bölgesi'nin ihracatta lokomotif sektörü hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ödüllü firmaları, 2017 yılında Türkiye'ye 1 milyar 118 milyon dolar döviz kazandırdı. Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen "Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül töreninde EHKİB üyesi 78 firma, platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödüllerini aldı.

Ödül töreninde konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan 12 ihracatçı birliği arasında uzun yıllardır ihracatta lider konumda bulunduklarını, 2017 yılı ihracatlarının 2016 yılına göre yüzde 3'lük artışla 1 milyar 265 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, toplam ihracat rakamına bin 90 ihracatçı firmanın katkıda bulduğunu kaydetti. İspanya ihracatta zirveye çıktı

Ege Bölgesi'nden 2017 yılında yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında İspanya'nın ilk kez Almanya'yı geçerek en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu belirten Kızılgüneşler, "En büyük ilk 5 ihracat pazarımız ise sırasıyla İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve İtalya oldu. 143 ülkeye konfeksiyon ürünleri ihraç ettik" şeklinde konuştu.

Katma değerli ürün ihracatı için 2017 yılında yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını anlatan Kızılgüneşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuar organizasyonlarımız tüm hızıyla devam etti. 2017 yılında Londra'da gerçekleşen Fashion SVP fuarına, Paris'teki Premiere Vision Manufacturing fuarına Şubat ve Eylül aylarında, 2017'de ilk defa gerçekleştirilen Munich Apparel Source fuarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. 4 adet milli katılım ile toplamda 66 hazır giyim firmamıza fuar desteği hizmeti vermiş olduk. IF Wedding fuarına yönelik olarak bir alım heyeti programı gerçekleştirdik. Türk hazır giyim sektörünün yenilikçi, vizyoner tasarımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurgulanan EİB Moda Tasarım Yarışması'nı geçtiğimiz yıl 12. kez organize ettik. Yarışmamızı bu yıl 'newstalgıa' teması ile Nisan ayında 13. kez düzenlemek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz." Gelinlik Fuarı Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine girdi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak Ekonomi Bakanlığı nezdindeki girişimleri sonucunda IF Wedding-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın yurt içinde düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine girdiğine işaret eden Kızılgüneşler, "Böylelikle fuara katılım firmalarımız açısından çok daha cazip hale geldi. İzmir gelinlik üretimi ve ihracatının başkenti kimliğini pekiştirdi. Bu desteklerinden dolayı Ekonomi Bakanlığına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2018 yılında da yoğun bir tempoda çalışacağının altını çizen Kızılgüneşler, 2018 yılı projelerini ise şöyle özetledi:

"Firmalarımızın tasarım ve koleksiyon hazırlama yetkinliklerini geliştirebilmek amacıyla Ekonomi Bakanlığımızın desteklediği URGE projemizi başlattık. Bu projemiz ile 3 yıl boyunca hedef pazar olarak belirlediğimiz İngiltere, İskandinav ülkeleri ve Almanya'ya yönelik olarak eğitim, danışmanlık ve B2B faaliyetleri kurguluyoruz. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığında yürüttüğümüz bir diğer İzmir Kalkınma Ajansı projesi olan TEKSMER ise Mayıs ayı itibariyle sonlandı. Bu proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü içerisinde teknik tekstiller üzerine test, analiz, ürün geliştirme, Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütecek bir laboratuvar ve merkezin kurulumunu gerçekleştirdik. Merkezimiz 2017 yılı sonu itibariyle bir anonim şirket statüsüne kavuştu. Bundan sonraki süreçte de daha profesyonel bir şekilde sektörümüze hizmet vermeye devam edecek."