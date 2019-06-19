Haziranda yağışlar yüzde 43 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, bu ayın 19 günlük periyotunda uzun yıllar ortalamalarına göre yağışlarda yüzde 43'lük artış yaşandı.

Haziranda yağışlar yüzde 43 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, bu ayın 19 günlük periyotunda uzun yıllar ortalamalarına göre yağışlarda yüzde 43'lük artış yaşandı.

Kaynak: Dunya.com

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