Haziranda fiyatı en fazla artan "yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar", en çok düşen "sarımsak" oldu

Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 51,6 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 28,19 ile sarımsakta görüldü.