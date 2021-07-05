Haziranda fiyatı en fazla artan "yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar", en çok düşen "sarımsak" oldu
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Haziranda fiyatı en fazla artan "yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar", en çok düşen "sarımsak" oldu

Haziranda fiyatı en fazla artan 'yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar', en çok düşen 'sarımsak' oldu
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 51,6 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 28,19 ile sarımsakta görüldü.

Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 51,6 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 28,19 ile sarımsakta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 14,72 ile elektrikli süpürge, yüzde 14,6 ile makyaj malzemeleri izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,98 ile margarin, yüzde 9,97 ile sportif faaliyetler için yapılan ödemeler, yüzde 9,83 ile bebek arabası yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,19 ile sarımsakta oldu. Bunu yüzde 17,63 ile patlıcan, yüzde 15,32 ile domates, yüzde 12,24 ile dolmalık biber, yüzde 11,43 ile kabak, yüzde 11,35 ile taze fasulye takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar51,60
Elektrikli süpürge14,72
Makyaj malzemeleri14,60
Margarin10,98
Sportif faaliyetler için yapılan ödemeler9,97
Bebek arabası9,83
Ütü9,68
Parfüm9,67
Şehirler arası otobüs ücreti9,67
Yer ve duvar döşemesi9,63
Sucuk9,56
Sıcak içecek makinaları9,18
Yatak (çift kişilik)8,71
Salam8,51
Dana eti8,30
Her türlü ev temizlik aletleri8,07
Sosis8,02
Genç odası takımı7,68
Tek masa7,65
Motorin7,20
Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: ???????

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)
Sarımsak-28,19
Patlıcan-17,63
Domates-15,32
Dolmalık biber-12,24
Kabak-11,43
Taze fasulye-11,35
Salatalık-10,82
Çarliston biber-9,68
Sivri biber-8,97
Çilek-8,50
Kıvırcık-8,05
Muz-7,20
Kuru soğan-6,43
Nane-5,49
Dereotu-5,08
Maydanoz-4,94
Roka-3,72
Yeşil soğan-3,25
Yumurta-1,86
Yoğurt-1,64

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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Haziranda fiyatı en fazla artan "yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar", en çok düşen "sarımsak" oldu - Haberler Ekonomi
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