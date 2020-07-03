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Haziranda fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye, en çok düşen sarımsak

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 25,97 ile taze fasulyede gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,32 ile sarımsak oldu.

Haziranda fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye, en çok düşen sarımsak
03.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:48

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 25,97 ile taze fasulyede gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,32 ile sarımsak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 23,52 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 21,65 ile sivri biber izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 12,39 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,64 ile araba kiralama ücreti, yüzde 10,47 ile yer fıstığı, yüzde 8,67 ile cep telefonu, yüzde 8,61 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 8,15 ile elma, yüzde 7,90 ile kuru fasulye ve yüzde 7,55 ile benzin oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,32 ile sarımsakta gerçekleşti. Bunu yüzde 23,91 ile domates, yüzde 20,18 ile patates yüzde 19,71 ile kuru soğan, yüzde 15,51 ile yumurta, yüzde 11,49 ile muz, yüzde 11,29 ile çilek, yüzde 9,31 ile salatalık izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziran aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:

Madde Önceki aya göre değişim oranı
Taze fasulye25,97
Şehirlerarası otobüs ücreti23,52
Sivri biber21,65
Uçak bileti ücreti12,39
Araba kiralama ücreti11,64
Yer fıstığı10,47
Cep telefonu8,67
Yurt içi hafta sonu turları8,61
Elma8,15
Kuru fasulye7,90
Benzin7,55
Ütü7,05
Havuç7
Motorin6,49
Lpg (araba tüpü dolum) ücreti5,87
Bilgisayar ekipmanları5,81
Hazır kahve5,75
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)5,63
Gofret5,57
Bebek arabası4,30
Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Maddeönceki aya göre değişim
Sarımsak-24,32
Domates-23,91
Patates-20,18
Kuru soğan-19,71
Yumurta-15,51
Muz-11,49
Çilek-11,29
Salatalık-9,31
Patlıcan-6,14
Nane-6,01
Maydanoz-4,67
Limon-2,63
Tavuk eti-1,87
Mücevher (altın)-1,73
Kıvırcık-1,58
Yeşil soğan-1,44
Bal-1,01
Dana eti-0,88
Süt-0,49
Kuzu eti-0,48

Kaynak: AA

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