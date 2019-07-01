Haziranda fiyatı en fazla artan ürün sivribiber oldu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Haziranda markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü görüldü. Markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürün ise karpuz oldu." dedi.