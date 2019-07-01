Haziranda fiyatı en fazla artan ürün sivribiber oldu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Haziranda markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü görüldü.

Haziranda fiyatı en fazla artan ürün sivribiber oldu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Haziranda markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü görüldü. Markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürün ise karpuz oldu." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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