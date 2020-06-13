Haziranda Erciyes'te kar sürprizi
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Haziranda Erciyes'te kar sürprizi

Haziran ayında, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk etkili oldu.

Haziranda Erciyes'te kar sürprizi
13.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:09

Haziran ayında, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk etkili oldu.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Erciyes Dağı'nın 2 bin 900 metreden yüksek kesimlerine kar yağdı.

Yer yer beyaza bürünen dağda, yağış nedeniyle hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

Kaynak: AA

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