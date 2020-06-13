Haziranda Erciyes'te kar sürprizi
Haziran ayında, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk etkili oldu.
13.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:09
Haziran ayında, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk etkili oldu.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Erciyes Dağı'nın 2 bin 900 metreden yüksek kesimlerine kar yağdı.
Yer yer beyaza bürünen dağda, yağış nedeniyle hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.
Kaynak: AA