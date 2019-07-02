Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Kaynak: Dunya.com
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