Haziranda en fazla borsa kazandırdı
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Haziranda en fazla borsa kazandırdı

Haziran'da aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Haziranda en fazla borsa kazandırdı
08.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:52

Haziran'da aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 9,42 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,59 ve euro yüzde 0,72 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10, külçe altın yüzde 1,66 ve dolar, yüzde 2,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 1,15 ve euro yüzde 0,29 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,53, külçe altın yüzde 2,09 ve dolar yüzde 3,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,64 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,00 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,99 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,65 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 32,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 26,40, mevduat faizi (brüt) yüzde 14,53, BIST 100 endeksi yüzde 12,30, dolar yüzde 10,48 ve euro yüzde 10,12 oranlarında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 19,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,97, BIST 100 endeksi yüzde 5,87, dolar yüzde 4,16 ve euro yüzde 3,81 oranlarında kazandırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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