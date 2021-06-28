Haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşılması bekleniyor
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Haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşılması bekleniyor

Haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşılması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu yılın Türkiye'nin ihracatta şahlanma yılı olacağını belirterek, "İnşallah haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız. Doğal olarak tüm bu rakamlar bizi sene sonunda 200 milyar doların üzerinde bir ihracata götürecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu yılın Türkiye'nin ihracatta şahlanma yılı olacağını belirterek, "İnşallah haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız. Doğal olarak tüm bu rakamlar bizi sene sonunda 200 milyar doların üzerinde bir ihracata götürecek." dedi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen deri fuarına katılmak için Antalya'ya gelen Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deri sektörünün önde gelen firmalarının buluştuğu fuarın, yoğun taleplerin karşılık bulmasıyla sektöre ve deri ihracatına olumlu katkı sağlayacağını aktardı.

Rusya'dan uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla sadece turistleri değil iş dünyasını da Türkiye'de gördüklerini anlatan Gülle, deri sektörünün hızlı şekilde toparlanmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin ihracatında salgına rağmen önemli başarı yakalandığını vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu yıl ihracatta şahlanma yılıdır. Özellikle salgından sonraki geçen sene altıncı aydan itibaren başlayan çıkışımız devam ediyor. Her ay üstüne koyarak gidiyoruz. Çok şükür ki bugüne kadar her ay bir rekor açıkladık. İnşallah haziranda da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız. Doğal olarak tüm bu rakamlar bizi sene sonunda 200 milyar doların üzerinde bir ihracata götürecek. 200 milyar doları psikolojik olarak geçmek bizim için çok önemliydi. 100 milyar dolarlık rakamlarda uzun yıllar kaldık."

"Bundan sonraki hedef 300 milyar doların üzerine çıkmak"

Gülle, 200 milyar dolar ihracatı geçtikten sonra yeni yatırımlarla artık ülkenin çok daha büyük hedeflere gideceğini belirtti.

Bundan sonraki hedeflerinin 300 milyar dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştirmek olduğuna değinen Gülle, "Bu hedeflere ulaşmanın artık daha kolay olacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye artık güvenilir, önemli bir tedarikçi. Bunu dosta, düşmana, herkese gösterdi. Salgın da bizim üretimimizi, ihracatımızı engelleyemedi." diye konuştu.

Gülle, üretim ve ihracata verilen maddi ve manevi desteklerin önemine işaret ederek, desteklerin karşılığını ihracatta rekorlarla verdiklerini ifade etti.

"Salgında dünyada sadece iki ülke büyüdü, biri Türkiye"

Geçen sene dünyada sadece iki ülkenin hem ihracatını artırdığını hem de ekonomisinin büyüdüğünü bildiren Gülle, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri Çin, diğeri de Türkiye'dir. Türkiye'nin ilk çeyrek rakamı da beklentilerin üzerinde geldi. Bu tablo hem iç piyasanın canlanmasıyla hem yatırımlarla hem de içerideki dinamizmle, ihracat rakamlarıyla ikinci çeyrekte çok ciddi bir büyüme olacak. Bu kadar önemli süreçleri yönetmek sanayicinin ve ihracatçının özel gücü, yeteneğidir. Bu son derece önemli. Zorlu dönemi geride bıraktık."

Gülle, "Hem üretim rakamlarımız hem ihracatımız hem de büyüme rakamlarımız bundan sonrasında çok daha rahat, olumlu şekilde seyredecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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