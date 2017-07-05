Haziran Sohbetleri | Yeni Saçım, Dökülen Kirpiklerim, Diziler & Filmler...
Çok özlemişim uzun uzun sohbet etmeyi ?? Yeni saçımdan kullandığım ürünlere, dökülen kirpiklerimden izlediğim dizilere & filmlere Haziran sohbetleri. Kanalıma ABONE olmayı unutmayın!
Çok özlemişim uzun uzun sohbet etmeyi ?? Yeni saçımdan kullandığım ürünlere, dökülen kirpiklerimden izlediğim dizilere & filmlere Haziran sohbetleri. Kanalıma ABONE olmayı unutmayın! https: //goo.gl/vS5kj8
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