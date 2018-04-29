Haziran Soğuğu"Nda Şehit Öğretmeni Anlattı

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesi, "Haziran Soğuğu" adıyla öyküleştirildi.

Yalçın'ın memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde lise öğrencisi Kemaliye Nur Çevik tarafından, ilçedeki akrabalarıyla röportaj yapılarak yazılan ve "Kiralık Macera" adlı kitapta yer alan öykü, Çorum 8. Kitap Fuarı'nda okuyucuyla buluştu.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden 20 öğretmen ve öğrenci tarafından yazılan hikayelerden oluşan "Kiralık Macera" adlı kitap, Okul Müdürü Salih Tucay, Müdür Yardımcısı Şaban Sarı ve öykü yazarı öğrenciler tarafından kitap fuarında tanıtıldı.

Tuncay, "Kitapların Şarjı Bitmez" Projesi kapsamında öğrencilerle birlikte kitap yazmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğretmenler ve öğrencilerle "Kiralık Macera" adlı kitabı çıkardıklarını anlatan Tuncay, bu kitabı seslendirme çalışmalarına da başladıklarını, görme engellilerin de kitaptan istifade edebileceklerini kaydetti.

"Haziran Soğuğu"

Kitapta "Haziran Soğuğu" adlı hikayesiyle dikkat çeken 12. sınıf öğrencisi Çevik de şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini konu alan bir öykü yazmaya karar verdiğini ve ilçedeki akrabalarıyla şehit öğretmenle ilgili bilgiler aldığını söyledi.

Şehit Aybüke Yalçın'ın haziran ayında şehit edilmesinden dolayı öyküye "Haziran Soğuğu" adını verdiğini ifade eden Çevik, "Öykümde Aybüke Hoca'nın hayatını öğrencilerine adamasını, öğrencileri ve mesleği için yaptığı fedakarlıkları ve son olarak şehit edilmesini işledim. Öğretmen olmak için verdiği çabadan, vefat ettiği güne kadar olan hayatının önemli anlarını, yakınlarından öğrendiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım." dedi.

"Yazarken sürekli ağladım"

Çevik, Yalçın'ın fedakar bir öğretmen olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben de müzik öğretmeni olmak istiyordum. Kitap yazmak için Aybüke Hoca'yı tanıdıktan sonra artık Aybüke Hoca gibi bir müzik öğretmeni olmak istiyorum. Kendi maaşından öğrencilere burs verdiğini, 2 öğrencisini zorla oturtuldukları nikah masasından kurtardığını, ses yarışmalarında dereceye girdiğini öğrendikçe kendisiyle gurur duydum. Bunları 'Haziran Soğuğu' adlı hikayemde de işlemeye çalıştım. Öykünün sonunda onu kaybediyor olmamızdan dolayı yazarken sürekli gözlerim doldu ve ağladım."