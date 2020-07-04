Haziran ihracatı küresel toparlanmaya işaret ediyor
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Haziran ihracatı küresel toparlanmaya işaret ediyor

Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 35,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,8 artış ile 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Haziran ihracatı küresel toparlanmaya işaret ediyor
04.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:56

Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 35,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,8 artış ile 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı. İthalat bir önceki yıla göre yüzde 8 arttı, dış ticaret açığı azaldı. En çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere ve ABD oldu. Yılın ilk 6 ayında birçok ülkeye yapılan ihracat rakamları daralırken ABD'ye ihracat geçen yıl ile aynı kaldı. Haziran'da ABD'ye ihracat ise bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Haziran ayı ihracat rakamları bize küresel ölçekte ciddi bir toparlanmaya işaret ediyor. Ana ihracat pazarımız olan Avrupa'da ise vaka sayıları ciddi oranda azaldı. Bu durum bizim açımızdan olumlu bir gelişme" dedi.

Çetinkaya, küresel ölçekte bir toparlanmaya işaret ederek, "Bizim faaliyet gösterdiğimiz mermer, granit ve doğal taş tarafında Haziran ayında 134 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 33, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,5 artışa işaret ediyor. Açıklanan ihracat rakamları küresel ticaretin normalleşmeye başladığını gösteriyor. Sadece yurt içinde değil bütün dünyada satın alma endeksleri ve sanayi üretim endeksleri dipten dönüşünü yaptı. Vakalardaki yüksek artışlar risk unsuru olarak izleniyor ama ülkeler ekonomileri yeniden kapatmak istemiyor. Tamamen eskiye dönüş bir süre alacak ama Nisan'da ve kısmen Mayıs'ta gördüğümüz düşük ekonomik aktiviteyi görmeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Çetinkaya, Türkiye'nin ana ihracat pazarı olan Avrupa bölgesinde de salgının etkilerinin ciddi oranda azaldığını belirterek, "Salgının merkezi Güney ve Kuzey Amerika kıtaları olmuş durumda. Bu bizim açımızdan elbette iyi. Avrupa ekonomileri hem hükümetlerin hem de merkez bankalarının teşvik paketleriyle toparlanma yaşıyor ancak unutmamak gerekir ki pandemi öncesinde de Avrupa ekonomileri çok iyi durumda değildi. Mayıs ayında bileşik PMI rakamlarında Euro bölgesinde 32 seviyesinin altında idi. Ancak Haziran'da bu rakam 47'nin üzerine çıktı. Hala büyüme seviyesi olan 50'nin altında olsa da kriz öncesi seviyelere yakınız. Giderleri yoğunlukla Dolar ve TL'den oluşan ancak gelirleri Euro bazlı olan Türk ihracatçısı için bu da önemli bir etken" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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