Haziran İhracat Rakamı 12.1 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son 15 yılda yüzde 5.7'lik büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin rekabetten korkmadığını ve adil bir ortamda daha güçlü performans göstereceğini anlatan Şimşek, zor dönemlerde bile ülke olarak ihracatta artış yaşandığını kaydetti. Haziran ayı ihracatı 12.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2017 yılı Haziran ayı ihracat rakamları Gaziantep'te açıklandı. TİM tarafından düzenlenen ve ihracatta ilk binde 30'uncu sırada yer alan Altunkaya Şirketler Grubu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Haziran ayında 1.8 artışla 12.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak 2017 yılını atılım yılı olarak ilan ettiklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Şunu gururla söyleyebiliriz ki, Kasım ayından bu yana yani tam 8 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. Haziran ayında da Ramazan Bayramı sebebiyle 2 iş günü eksik olmasına rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017'nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmemiz bizler için büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.



Yılın ilk 6 ayında ihracatın yüzde 8.2 artışla 76 milyar 383 milyon dolar ve son 12 aylık ihracatın yüzde 4.5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar olduğunu kaydeden Büyükekşi, şöyle dedi:



"2017'yi ihracatta atılım yılı olarak kabul ettik. Dünya ticareti yeniden canlanırken, çevre ülkelerle aramızdaki sorunlar hükümetimiz tarafından tek tek çözülürken, ihracatçılarımıza her koldan verilen teşviklere her gün bir yenisi eklenirken, bu yılın hakkını vereceğiz. Şu ana kadar 3 büyük rekor kırdık. TÜİK'e göre yılın ilk 5 ayında ihracatın yüzde 9.5 gibi çok güçlü bir artış gerçekleştirdik. Dünya ticaretinden aldığımız payı binde 8.9'dan binde 9'a çıkardık. ABD'nin ithalatındaki payımız binde 3'ten binde 3.1'e yükseldi. AB'nin ithalatındaki payımız ise yüzde 1.28'den yüzde 1.29'a çıktı. İnşallah önümüzdeki dönemde rekorlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Haziran'da miktar bazında ihracat yüzde 4.1, ilk 6 ayda ise yüzde 12.6 artış gösterdi. Haziranda ihracatın lideri yüzde 2,5 milyar dolarla yine otomotiv oldu. Bu sektörümüzün ihracatı haziran ayında yüzde 16.4 artış kaydetti. Otomotivi sırasıyla 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1.3 miyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Haziran ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde; yüzde 178 ile gemi ve yat sektörü elde etti. Tarım ürünlerinde ise en fazla ihracat artışını yüzde 63 artış ile zeytin ve zeytinyağı sektörü yakaladı."



EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI RUSYA'YA



En çok ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında Haziran ayında en fazla ihracat artışının yüzde 89.1 ile Rusya'da olduğunu anlatan Büyükekşi, "Rusya'ya ihracatımızdaki bu artışta bu ülkeye yaptığımız yaş meyve ve sebze ihracatının 5 katına çıkması etkili oldu. Haziran ayında 122 ülkeye ihracatımız arttı, 109 ülkeye olan ihracatımız ise gerileme gösterdi. En fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülkeye bakacak olursak; Almanya'ya ihracatımız yüzde 4.4, İngiltere'ye ihracatımız yüzde 2.1, İtalya'ya ihracatımız yüzde 1.8, ABD'ye ihracatımız yüzde 14.1 ve Irak'a ihracatımız yüzde 4.4, artış gösterdi" diye konuştu.



AB'YE İHRACAT 2,8 ARTTI



Haziran ayında AB'ye ihracatın yüzde 2.8 arttığını ifade eden Büyükekşi, "Haziran'da AB'nin ihracatımızdaki payı 50.5 oldu. İlk 6 ayda ise AB'ye ihracatımız 3 milyar dolar artış kaydetti. Haziran ayında Kuzey Amerika'ya ihracatın yüzde 17.8, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 17, Uzakdoğu'ya ise yüzde 21.1 artış gösterdi. İlk 6 ayda AB'den sonra ihracata artışına en büyük katkıyı 936 milyon dolar artış ile Kuzey Amerika ülkeleri ve 659 milyon dolar artış ile Ortadoğu ülkeleri verdi" dedi.



Gaziantep'in toplam ihracattan aldığı payın 2016'da yüzde 4.5 olduğunu belirten Büyükekşi, Gaziantep sayesinde Türkiye'nin dünyada en fazla halı ihraç eden 2'inci ülkesi olduğunu da dile getirdi.



ŞİMŞEK: İHRACAK TOPARLANMA SÜRECİNDE



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Türkiye'nin rekabetten korkmadığını aksine adil bir rekabet ortamında daha güçlü performans göstereceğini ileri sürdü. Zor dönemlerde bile Türkiye'nin ihracatta artış yaşadığını aktaran Şimşek, şunları söyledi:



"Belki dolar cinsinden arzuladığımız noktada değiliz ama miktar olarak ihracat artmaya devam etti ve değer olarak ihracat çok güçlü bir toparlanma sürecinde. Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 5.7 büyüdü. Küresel kriz sonrası dönemde bile yüzde 6.7'lik bir büyüme performansı ortaya koydu. Türkiye sadece güçlü büyümedi, dünyada gelir dağılımında adaletsizliğin arttığı, sıkıntıların hat safhaya ulaştığı bir dönemde kapsayıcı büyümeyi başarmıştır. Gelir dağılımında iyileştirmeyi sağlayan nadir OECD ülkelerinden bir tanesi Türkiye olmuştur. Yani Türkiye hem güçlü bir büyüme performansı ortaya koydu, hem de bu artan refahı daha adil dağıtma çabasına girmiştir. Bu anlamda kapsayıcı büyümeyi başarmıştır. Geçen sene gibi zor bir dönemde bile Türkiye yüzde 2.9 büyümüştür. Öncü göstergelere bakarsanız Türkiye çok daha hızlı büyüyecek."



Yapılan konuşmaların ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin'e ve ihracata katkılarından dolayı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'ya plaket verildi.



- Gaziantep