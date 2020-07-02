Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuz'da başlayacak
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Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuz'da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran dönemine ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-10 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Temmuz'da başlayacak
02.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:20

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran dönemine ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-10 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Selçuk, "15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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