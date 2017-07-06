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Haziran'da Yolcu Sayısı Yüzde 17 Yükseldi

Haziran'da yolcu sayısı yüzde 17 artışla 17,2 milyon oldu.

Haziran'da Yolcu Sayısı Yüzde 17 Yükseldi

Haziran'da yolcu sayısı yüzde 17 artışla 17,2 milyon oldu.

Kaynak: Dunya.com