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Haziran'da kurulan şirket sayısı yüzde 179.12 arttı

Türkiye genelinde Haziran ayında kurulan şirket sayısı aylık bazda yüzde 179.12 ve yıllık bazda yüzde 109.34 arttı.

Haziran'da kurulan şirket sayısı yüzde 179.12 arttı
17.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:12

Türkiye genelinde Haziran ayında kurulan şirket sayısı aylık bazda yüzde 179.12 ve yıllık bazda yüzde 109.34 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, Haziran'da kapanan şirket sayısı da aylık bazda yüzde 116.76 ve yıllık bazda yüzde 55.09 arttı.

Haziran'da kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yıllık bazda yüzde 112.96 kurulan kooperatif sayısı yüzde 200, aylık bazda da, kurulan kooperatif sayısı yüzde 115.79 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 194.61 arttı. Aylık bazda kapanan kooperatif sayısı yüzde 350 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 16.18 arttı.Yılın ilk altı ayında yıllık bazda, kurulan şirket sayısı yüzde 9.45, kurulan kooperatif sayısı yüzde 15.13 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 23.79 arttı.TOBB verilerine göre Haziran ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 3,555'i ticaret,  1,558'i imalat ve 1,155'i inşaat sektöründe kuruldu. Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1,258'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 807'si inşaat, 440'ı imalat sektöründedir.Haziran'da kapanan şirket ve kooperatiflerin; 361'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151'i inşaat, 128'i imalat sektöründeydi. Haziran'da kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 623'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 220'si inşaat, 204'ü ulaştırma ve depolama sektöründedir. Haziran ayında kurulan 619 yabancı ortak sermayeli şirketin 389'u Türkiye, 47'si İran, 23'ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 501'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 216'sı gayrimenkul acenteleri ve 195'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77.96'sını yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (Grafik)

 


Kaynak: DHA

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