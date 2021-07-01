Eminevim'in haziranda faizsiz ev ve araç teslimatlarının değeri 400 milyon TL'yi aştı
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Eminevim'in haziranda faizsiz ev ve araç teslimatlarının değeri 400 milyon TL'yi aştı

Eminevim'in haziranda faizsiz ev ve araç teslimatlarının değeri 400 milyon TL'yi aştı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim'in yaptığı teslimatlarla haziranda 2 bin 746 kişi ev ve araç sahibi olurken, yapılan teslimatların ekonomik değeri de 400 milyon TL'yi aşarak yarım milyar TL'ye dayandı.

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim'in yaptığı teslimatlarla haziranda 2 bin 746 kişi ev ve araç sahibi olurken, yapılan teslimatların ekonomik değeri de 400 milyon TL'yi aşarak yarım milyar TL'ye dayandı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, her ay gerçekleştirdiği ev ve araç teslimatlarının aylık kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Geçen mart ayında 30 yılın rekorunu kırarak 2 bin 628 teslimata ulaşan firma, haziran ayında teslimat kapasitesini 2 bin 746'ya çıkararak yeni bir rekor kırdı. Bir ayda yapılan 2 bin 746 ev ve araç teslimatının ekonomik değeri ise 400 milyon TL'yi aşarak yarım milyar TL sınırına yaklaştı.

Teslimat kapasitesi aylık 3 bine doğru ilerliyor

Yılın başından bu yana teslimat kapasitesini salgın sürecine rağmen 2 binin üzerinde tutmayı başaran Eminevim, son aylarda yaptığı teslimatlarla 2 bin 500 barajını da geçerek aylık teslimat sayısını 2 bin 746'ya kadar çıkarmaya başardı. Böylelikle bir ayda yapılan teslimat sayısı da 3 bin seviyesine yaklaştı.

Yılı 27 bin teslimatla kapatmayı hedefleyen Eminevim, ilk 6 ayda yaptığı teslimatlarla hedefine adım adım ilerliyor. Bu yılın ilk 6 aylık süresinde 13 bin 190 teslimata imza atılırken, geçen yılın ilk yarısına kıyasla teslimat artışı yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Hedeflenen teslimatların gerçekleşmesiyle 30 yıllık sürede yapılan toplam teslimat sayısının da 200 bini bulması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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