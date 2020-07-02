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Haziran'da en fazla otel oda konaklama ücreti arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 15,26 ile otel oda konaklama ücreti olduğunu açıkladı.

Haziran'da en fazla otel oda konaklama ücreti arttı
02.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:13

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 15,26 ile otel oda konaklama ücreti olduğunu açıkladı.

İTO yaptığı açıklamayla, Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri duyurdu.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 88'nin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 123 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Haziran ayında Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubunda yer alan otel oda konaklama ücreti yüzde 15,26 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yer alan yüzde 10,75 ile çarşaf, aynı gruptan yüzde 10,73 ile fırın, Konut Harcamaları grubundan yüzde yüzde 10,10 ile fuel oil, aynı gruptan yüzde 10,03 ile gaz yağı ve Çocuk Giyim alt grubundan yüzde 8,47 ile çocuk bluz olarak öne çıktı.

Geçen ay en fazla soğan ucuzladı

Haziran ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan soğan yüzde 32,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan yüzde 30,74 ile kiraz, yüzde 24,22 ile kayısı, yüzde 23,05 ile patates ve yüzde 22,81 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti oldu.

Mevsimsel Tarım Ürünleri

Aylık Yüzde Değişim (%)

Kabak

7,02

Soğan

-32,45

Kiraz

-30,74

Kayısı

-24,22

Patates

-23,05

Domates

-20,78

Erik

-17,71

Salatalık

-16,00

Sivri Biber

-9,12

Maydanoz

-6,66

Bezelye

-5,51

Salatalık

-6,21

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri

Aylık Yüzde Değişim (%)

Elma

7,77

Yeşil Soğan

-7,61

Kıvırcık Salata

-6,30

İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler

Aylık Yüzde Değişim (%)

Otel Oda Konaklama Ücreti

15,26

Çarşaf

10,75

Fırın

10,73

Fuel Oil

10,1

Gazyağı

10,03

Bluz-Çocuk

8,47

Çamaşır Suyu

8,18

Tuzlu Fıstık

7,47

Perde

6,97

Benzin

5,39

Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti

-22,81

Yumurta

-10,50

Kaynak: AA

Manşet

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