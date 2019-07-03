Haziran'da en fazla limon arttı domates azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran döneminde en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre; limon yüzde 35,72 artışla Haziran ayı zam şampiyonu oldu. İkinciliği yüzde 34,90'lık artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izlerken, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 15,80'lik artışla üçüncü sırayı aldı. En fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: "yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 13,88, cilt ve vücut ürünleri yüzde 11,74, kuru fasulye yüzde 9,57, konserveler yüzde 9,28, makyaj malzemeleri yüzde 8,83, elma yüzde 8,27, otel ücreti yüzde 7,68, sivri biber yüzde 7,61, araba kiralama ücreti yüzde 7,31, kaşar peyniri yüzde 6,68, reçel yüzde 6,55, deodorantlar yüzde 5,47, beyaz peynir yüzde 5,40, saç bakım ürünleri yüzde 5,23, tereyağı (kahvaltılık) yüzde 5,04, yoğurt yüzde 4,81 ve tavuk eti yüzde 4,61".

EN FAZLA FİYATI DÜŞEN ÜRÜN DOMATES Haziran ayında fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 44,97'lik düşüşle domateste gerçekleşirken, fiyatı yüzde 32,67 azalan patates ikinci, fiyatı yüzde 29,36 azalan patlıcan da üçüncü oldu. Fiyatı en fazla azalan ürünle sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "Dolmalık biber yüzde 20,67, taze fasulye yüzde 17,05, yumurta yüzde 16,80, oyun konsolu yüzde 12,73, salatalık yüzde 11,40, muz yüzde 8,82, kuru soğan yüzde 7,81, ceket (erkek için) yüzde 7,07, sarımsak yüzde 5,49, tişört (çocuk için) yüzde 4,63, gömlek (erkek için) yüzde 4,27, tişört (kadın için) yüzde yüzde 3,16, ayakkabı (kadın için) yüzde 3,12, benzin yüzde 2,87, lpg dolum ücreti yüzde 2,53, su faturası yüzde 2,08, mazot yüzde 1,52".

(İHA)

Kaynak: İHA