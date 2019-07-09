Haziran'da en fazla DİBS kazandırdı

Haziran döneminde en fazla reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,22 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 5,93, külçe altın yüzde 2,09, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,48 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 3,09 ve dolar yüzde 4,05 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; BIST 100 endeksi yüzde 6,00, külçe altın yüzde 2,15, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,54 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 3,03 ve dolar yüzde 3,99 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,68 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,49 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,71,TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,94 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,82 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,62 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA