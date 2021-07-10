Haziran'da 944 öğrenciye daha Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre konusundaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre konusundaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Covid19 tedbirleri dikkate alınarak yapılan eğitimlerde yaşanabilir bir dünya oluşturmanın bilinci genç nesillere aşılanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler hem online hem de yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Haziran ayında 944 öğrenciye ve eğiticiye çevre konusunda eğitim verildi.

SIFIR ATIK EĞİTİMİ

Gelecek nesillere temiz bir Türkiye bırakmak amacıyla düzenlenen eğitimler Anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine yönelik yapıldı. Öğrencilere atık çeşitleri (kağıt, plastik, cam, metal, organik, bitkisel atık yağ, pil, elektronik atık vs. ) ve bu atıkların kaynakları ile oluşumunun önlenmesi, ayrıca atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasına dair Sıfır Atık eğitimi verildi. Haziran ayı boyunca süren eğitimlerde 944 öğrenciye eğitici ve bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

BEZ SIRT ÇANTALARI VERİLDİ

Eğitimlerin ardından plastik poşet kullanımının azaltılmasını teşvik etmek amacıyla öğrencilere bez sırt çantaları dağıtıldı. Çantalarda çevre farkındalığı kazandıracak kitap, eğlenerek öğrenme yaklaşımı doğrultusunda daha yeşil bir dünya için tohumlu kalem, broşür ve kitap ayracı yer aldı.

250 EĞİTİMCİYE ONLİNE EĞİTİM

Diğer yandan yüz yüze eğitimlerin yanında online sunumlarla eğitimcilere çevre bilinci aşılandı. Eğiticilere israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin toplama sisteminin kurulmasını, kamu binalarında sıfır atık belge alma sürecine ilişkin online eğitim verildi. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Kocaeli Kent Konseyi Meclis Çalışma Gruplarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik öğrencilerine ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı tüm Bilgievleri ve Akademi Liselerdeki eğitimciler sunuma katıldı.

Kaynak: Habermetre