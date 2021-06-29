Haziran ayında yağmur sürprizi

Haziran ayında yağmur sürprizi Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da yağmur yağdı.

Haziran ayında yağmur sürprizi

ADIYAMAN - Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da yağmur yağdı.

Son birkaç haftadan beri hissedilen hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Adıyaman'a yağmur yağdı. Öğle saatlerinde bölgesel olarak kısa süreli yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Kısa sürüli yağan ve yerleri ıslatan yağmur azda olsa havanın kavurucu sıcağını azalttı.

Kavurucu sıcaklıklardan bunaldıklarını söyleyen Mahmut Gülbeyaz, "Haziran'ın son gününde böyle bir yağmurun yağması bizleri sevindirdi. Çok sevindik çünkü baya bir sıcaktı. Allah'ın rahmeti, bereketi diyelim. Yarım saat öncesine kadar 40 derecenin üzerindeydi sıcaklık. Çok sıcaktı yani bu çok iyi geldi" dedi.

Adıyamanlı Zeynal Kaya ise konuşmasında, "Bugün yağmur yağdı, baya sevindik. Havalar bu bir haftadır baya sıcak geçiyor. Bugünde yağmur yağdı Allah'ın bereketi işte. Baya sevindik ve mutlu olduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir