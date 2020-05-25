Haziran ayında uçuş trafiği artacak Korona virüs salgını nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşayan havacılık sektöründe hareketlilik yeniden başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşayan havacılık sektöründe hareketlilik yeniden başladı. 22 mart'tan sonra dünya genelinde günlük uçuş trafiği ilk kez 100 bini geçti.

Uçuş trafiği 22 Mart'tan sonra ilk kez 100 bini geçti Korona virüs salgını nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşayan havacılık sektöründe hareketlilik yeniden başladı.

22 Mart'tan sonra dünya genelinde günlük uçuş trafiği ilk kez 100 bini geçti. 21 Mayıs'ta günlük uçuş trafiği 121 bin 65'e ulaştı; 28 Şubat'ta bu sayı 194 bindi.

Dünya çapındaki ticari uçuş trafiğinin, nisan ayının 3'üncü haftasından bu yana yukarı yönlü ivme kazandığı belirtildi. Zira salgın sonrası hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal etmiş, sektör ciddi bir krize sürüklenmişti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği nisan başı ilk verilerine göre, dünya genelinde yolcu sayısında yüzde 80 oranında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre bu ay, ticari uçuşlarda yüzde 71,7'lik bir düşüş var. Haziran ayında dünya genelinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte uçuş trafiğinin de artması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA