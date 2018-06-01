Haziran'ın İlk Gününde Sürpriz! 20 Dakika Yağdı, Her Yer Beyaza Büründü

Kars ve Erzincan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan ve bir anda etkisini artıran sağanak ve dolu yaklaşık 20 dakika sürdü.

İLÇE BİR ANDA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti, çok sayıda vatandaş da dolunun zarar vermemesi için araçlarının üzerini örttü. Vatandaşlara zor anlar yaşatan dolu sebebiyle ilçe beyaz örtüyle kaplandı. İlçedeki Karayolları Bakım Şefliği bahçesine dolan dolular, işçilerce küreklerle temizlendi.

DOLU, ERZİNCAN REFAHİYE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ, TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELDİ

Sağanak ve dolu, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de etkisini gösterdi. Yollarda su birikintilerinin oluşmasına sebep olan yağış sırasında görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması yüzünden Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesi Kova mevkisinde bazı sürücüler hasarlı trafik kazalarına karıştı. Dolu sebebiyle söz konusu bölge beyaza büründü. Trafik ekiplerinin yollarda tedbir aldığı her iki kentte, yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.