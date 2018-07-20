Haziran Ayında Orta Anadolu'da 2 Bin 404 Konut Satıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 2 bin 404 konut satıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde haziran ayında en çok konut satışı 717 konut ile Niğde'de, en az satış ise 267 konut ile Nevşehir'de gerçekleşti.



Haziran ayında, Kırıkkale'de 611, Aksaray'da 478, Niğde'de 717, Nevşehir'de 267, Kırşehir'de ise 331 konut satıldı.



Son verilere göre, 2018 yılı ocak-haziran döneminde, Niğde'de 3 bin 70, Kırıkkale'de 2 bin 963, Aksaray'da 2 bin 673, Kırşehir'de bin 839, Nevşehir'de ise bin 309 konut satıldı.