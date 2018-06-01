Haziran ayında ne yenir öğrenerek yaz aylarının favori yiyecekleriyle sofralarınızı donatabilirsiniz. Organik ürünlerin piyasada daha az bulunması ile birlikte doğal ve mevsimine uygun yetişmiş meyve, sebzelerin önemi daha çok artıyor. Doğal birer mucize olan meyve ve sebzeler lezzetleriyle sizleri büyülerken, etkileri ile tüm vücudunuzu zararlı organizmalara karşı koruyacak. Haziran ayında ne yenir, sizler için hazırladığımız listeye gelin birlikte göz atalım.

Haziran ayında hangi sebzeler tüketilir?

Sebzeler hayatımızın olmazsa olmazı. Peki, günlük hayatta hem kendinizin hem de sevdiklerinizin sıklıkla tükettiği bu sebzeler ne kadar sağlıklı? Doğru ve sağlıklı bir tercih yapmak istiyorsanız mevsimine uygun yetişmiş sebzeleri tercih etmeniz gerekli. Haziran ayında tüketilmesi uygun olan sebzeler neler, işte cevabı…

İşte Haziran ayında tüketilmesi gereken sebzeler

-Enginar

-Bamya

-Patates

-Taze fasulye

-Bakla

-Börülce

-Bamya

-Domates

-Salatalık

-Asma yaprağı

-Dolmalık biber

-Soğan

-Rezene

-Çengelköy salatalık

-Semizotu

-Mantar

Haziran ayında hangi meyveler tüketilir?

Haziran ayına özel meyveler ile pörsümüş, içi geçmiş meyveler yerine lezzetli, sulu ve sağlıklı meyveler ile beslenebileceksiniz. Haziran ayında ne yenir tercihinizi mevsime uygun meyvelerden yana kullanmak istiyorsanız, Haziran ayına özel meyveler hemen aşağıda.

İşte Hazirana ayında tüketebileceğiniz meyveler

-Çilek

-Karpuz

-Kavun

-Kiraz

-Kayısı

-Erik( Papaz,mürdüm ve can erik)

-Nektarin

-Dut

Nasıl tüketilmeli?

Haziran ayında ne yenir öğrendiniz, peki ama bu meyve ve sebzeler nasıl tüketilmeli? Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ağır yemekleri raflara kaldırarak daha hafif tatlara yönelmelisiniz. Çengelköy salatalık ile lezzetli salatalar ve cacıklar yapabilir, mantar yemeğini daha hafif bir şekilde sebzeli bir biçimde tercih edebilirsiniz. Meyve seçiminizde ise çilek ile birlikte yoğurt tüketimi yapabilir, eriği ise tuzlu bir şekilde tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Mevsimin tercih edilen lezzetleri olan kiraz ve kayısıyı ise reçel yapmak için kullanabilir, kahvaltı sofralarınızı süsleyebilirsiniz.