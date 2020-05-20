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Haziran ayında kapılarımızı açacağız

Gençlik Hizetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel tesisler ve spor faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haziran ayında kapılarımızı açacağız
20.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:42

Gençlik Hizetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel tesisler ve spor faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, salgının gidişatına göre Haziran ayında antrenmanların kademeli olarak başlayacağını açıkladı.

"Milli sporcular antrenmanlarını bırakmadı"

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, milli sporcuların antrenmanlarını bırakmadıklarını söyleyerek, "Türkiyede ilk vakanın görülmesinin ardından ülkemizde ve ilimizde kısıtlamalar başladı. Bu kapsamda spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi gibi durumlar gerçekleşti. 13 Mart itibariyle bütün spor faaliyetlerini durdurduk. Daha sonrasında antrenmandalarda durdurulmaya başlandı. Bizim stadyumumuz sabah 5'den Akşam 11'e kadar herkese açık. Mart ayında ağırlaştırdığımız için vatandaşlarımızı almıyoruz. Fakat milli sporcularımızın çalışmalarına hiç bir şekilde ara vermedik"dedi.

Haziran ayında yavaş yavaş herkese kapılarını açacaklarını da ifade eden Yüksel, "Şuanda atletizm branşında belli sporcularımız var. Bunlara belli bir saat vererek toplu olmamaları süre içerisinde antrenmanlarına yapmalarına izin veriyoruz. Bu süreç bittiği zaman tekrar milli düzeyde müsabaka gerçekleştirebilir. Çocuklarımıza aynı sürat ve aynı hızla desteğimizi kesmiyoruz. Bu çocuklar bizlerin geleceği. Haziran ayında kademeli olarak devam edecek"şeklinde konuştu.

"Tesisleri en çok kullanan kişiye hediye vereceğiz"

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, tesisleri en çok kullanan kişiye hediye vereceklerini belirterek, "Yoğun bir kullanım var. Bizlerde bunun arttrılması konusu da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buraya ne kadar çok kullanım yapan arkadaşlarımızı tespit etmek amacıyla sistem kurduk. Bu sistem üzerinden her ay en çok kullanan kişiye hediye vereceğiz. Bunun yanında İl Müdürlüğünün üstündeki boş alanın faaliyete geçireceğiz. Bizim çatı alanımızda boş bir alan var. Buraya farkı farklı bölmeler yaparak bowling salonu, botce alanı, bilardo alanları, tarihe açıdan odalar isimli projemiz var. Bir oyun alanı olacak. Birde orada video izleyecek. Orada buldukları şifrelerle odaları açacaklar. Tarihi bilgileri de alacaklar"ş eklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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