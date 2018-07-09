Haziran Ayında Erzurum Havalimanı'nda 120 Bin 490 Yolcuya Hizmet Verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Haziran Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Haziran ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 120 bin 295, dış hat yolcu trafiği yüzde 153 artışla 195, toplamda ise yüzde 17 artışla 120 bin 490 oldu.

2018 Yılı Haziran ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla 846 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 24 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 9 artışla 870'e ulaştı.

2018 Yılı Haziran ayında Erzurum Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 12 artışla 946 ton olarak gerçekleşti.

6 Aylık Gerçekleşmeler

2018 Yılı Haziran Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzurum Havalimanı'ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 758 bin 289 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 15 artışla 5 bin 244'e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 14 artışla 5 bin 309 tona ulaştı. - ERZURUM