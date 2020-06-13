Haziran ayında Erciyes Dağı'na kar yağdı
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Haziran ayında Erciyes Dağı'na kar yağdı

- Haziran ayında kar yağdı Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı.

13.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:09

- Haziran ayında kar yağdı

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı.

Kayseri'de birkaç gündür devam eden yağışlı hava sonrasında Erciyes Dağı'nın 2650 metre yüksekliği ile 3917 olan zirvesi arasına kar yağışı oldu.

Kar yağışının olması ile birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.

Haziran ayında Erciyes Dağı'na kar yağdı

Kaynak: İHA

Manşet

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