Haziran Ayında En Çok Seçim Konuşuldu

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Haziran ayında en çok Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştu. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), seçim ittifakları ve kandil operasyonu ise öne çıkan diğer başlıklardandı.

MTM'nin yaptığı araştırmaya göre, Haziran ayında en çok Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştu. FETÖ, seçim ittifakları ve kandil operasyonu ise öne çıkan diğer başlıklar oldu.

Türkiye 24 Haziran'da 13'üncü cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan kesin seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek yüzde 0,20 oy aldı.

Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 42.56, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 22,65, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 11.10, İYİ Parti yüzde 9.96, HDP yüzde 11.70, Saadet Partisi yüzde 1.34, Vatan Partisi yüzde 0.23 oy aldı. Meclis'te AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili ile temsil edilecek. Haziran ayı boyunca siyaset gündeminin ana konusu haline gelen cumhurbaşkanlığı seçimleri, medyada 229 bin 352 haber ile listenin ilk sırasında yer aldı.

FETÖ operasyonları ve davaları medyada geniş yer buldu

FETÖ ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda önemli bilgiler, belgeler ve bağlantılar elde edildi. Bu bağlamda yakalanan örgüt üyeleri hakkında çıkan gözaltı kararları ve hapis cezaları en çok konuşulan başlıklardan oldu. Yapılan araştırmada FETÖ konusunda çıkan haber sayısının 97 bin 700 olduğu görüldü.

Seçmen, 'Cumhur İttifakı'nı seçti

Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu istedi. Yapılan oylamanın sonucunda Cumhur İttifakı meclis çoğunluğuna sahip oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında seçimlerden sonra gerçekleştirilen görüşmede tarihsel birliktelik olarak tanımlanan Cumhur İttifakı'nın sağlam zemin üzerinde devamı yönünde kararlık mesajları verildi. MTM'nin raporuna göre Cumhur İttifakı, geçtiğimiz ay siyaset gündeminde 78 bin 458 haberin konusuydu. 'Parlamenter sisteme dönüş' vaadiyle bir araya gelen Millet İttifakı ile ilgili medyaya yansıyan haber sayısının ise 33 bin 936 olduğu ortaya çıktı.

Kandil harekatı tartışılan konulardandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Mart'ta başlattığı Irak'ın kuzeyinde yer alan Kandil operasyonu ile ilgili gelişmeler ay boyunca gündemdeydi. Türkiye'nin Kandil bölgesi başta olmak üzere Irak ve Suriye'nin değişik alanlarını kullanan PKK ve yan oluşumlarını etkisiz hale getirmenin hedeflendiği harekata medyada 40 bin 777 haberle yer verildi.

OHAL'in sona ermesi siyaset gündeminde yer aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak" açıklaması ışığında gözler olağanüstü hal kalktıktan sonra yaşanacak değişikliklere çevrildi. Erdoğan ile Bahçeli'nin 19 Temmuz'da süresi sona erecek OHAL'in yeniden uzatılmaması konusunda fikir birliği sağladığı konu ile ilgili medyada 29 bin 576 haber yer aldı.

Menbiç'te devriye faaliyetleri başladı

Terörden arındırma ile gündeme gelen Menbiç'te Türk-Amerikan ortak devriyeler görev aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, YPG'nin terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdiği Menbiç başlığı altında Haziran ayında basında çıkan toplam haber sayısı 27 bin 472 oldu. - İSTANBUL