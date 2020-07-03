Haziran ayında EİB'den 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat
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Haziran ayında EİB'den 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri, korona virüs sonrasında Haziran ayında başlayan yeni döneme ihracat rekoruyla giriş yaptı. 2019 yılı Haziran ayında 851 milyon dolar olan EİB ihracatı, 2020 yılı Haziran ayında yüzde 21'lik artışla 1 milyar 30 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında EİB'den 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat
03.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:58

2020 yılının ilk yarısını 5 milyar 881 milyon dolar ihracat rakamıyla geride bırakan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde Türkiye'ye 12 milyar 682 milyon dolar döviz kazandırdı.

Haziran ayında Ege İhracatçı Birlikleri'nin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 8'lik artışla 483 milyon dolardan, 522 milyon dolara çıkarken, en çok artış tarım ürünlerinde yaşandı. Ege İhracatçı Birlikleri üyesi tarım ihracatçıları 2019 yılı Haziran ayında 302 milyon dolar olan ihracatlarını, 2020 yılı Haziran ayında yüzde 43'lük artışla 433 milyon dolara taşıdılar. EİB'den yapılan Madencilik sektörü ihracatı ise; yüzde 13'lük gelişimle 74 milyon dolara çıktı.

Hazırgiyim ihracatı zirveye çıktı

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 11 tanesi Haziran ayında ihracatını arttırmayı başarırken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 104 milyon dolarlık ihracatla 3 ay aranın ardından zirveye çıktı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Haziran ayında ihracatını yüzde 8 arttırarak 98 milyon 281 bin dolara taşıdı ve zirve ortağı oldu.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Sektörü her ay rekor kırıyor

2019 ve 2020 yıllarında Ege Bölgesi'nin ihracat artış rekotrmeni olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Haziran ayında yeni bir rekora daha imza attı. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yakaladığı yüzde 179'luk ihracat artış hızıyla ihracatını 47,7 milyon dolara taşırken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 500 milyon doları aşarak 514 milyon dolara yükseldi.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı istikrar abidesi

Pandemi döneminde ihracatını arttırabilen sayılı sektörler arasında yer alan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Haziran ayında yüzde 36 artışla hanesine 90 milyon dolarlık ihracatı yazdırdı. EYMSİB, Haziran ayında EİB bünyesindeki 7 tarım birliği arasında en fazla ihracat gerçekleştiren birlik oldu.

Tütün sektörü ihracatını yüzde 43 arttırdı

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Haziran ayında ihracatını yüzde 43'lük artışla 81,5 milyon dolara taşırken EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliği arasında dördüncü sıranın sahibi oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 78,7 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Haziran ayında 74 milyon dolarlık ihracat performansı gösterirken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 34'lük artışla 62 milyon dolara taşıdı.

Kuru meyve ihracatı yüzde 47 arttı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yeni normalleşme döneminde ihracatını yüzde 47'lik artışla 58,4 milyon dolara yükseltti.

Haziran ayında, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 16,4 milyon dolar ihracatı kayda alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 24 arttırdı ve 12,7 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Haziran ayında, 8,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Eskinazi: "Temmuz ayında da artış sürecek"

Covid-19 sonrasında dünya genelinde ihraç pazarlarında talep düşüşleri yaşandığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Haziran ayında dünya genelinde atılan normalleşme adımlarıyla birlikte talep artışı yaşandığını, Haziran ayındaki ihracat artışının Temmuz ayında da devamını beklediklerini kaydetti.

Türk ihracatçılarının yeni normal dönemine çok hızlı adapte olduklarının altını çizen Eskinazi, "İhraç ürünlerimizi pazarlamak için dijital fuarlar, ticaret heyetleri düzenlemeye başladık. Türk ihraç ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz ve ihracatımızı devam ettiriyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın bu süreçte sanal fuarlar, ticaret heyetleri ve e-ticaret sitelerine üyelik desteğini devreye alması ihracatçılarımızın elini güçlendirdi. 2020 yılının ikinci yarısında talep artışına bağlı olarak, ihracatta yaşanacak toparlanma ile Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılı için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Bültenler

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