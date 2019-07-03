- Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

Bunlardan 63 terörist ölü ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı aylık değerlendirme toplantısında ülke genelinde ilk 6 ayda yapılan faaliyetler ile Haziran ayı değerlendirmesi yapıldı. Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı'nın yaptığı toplantıda terör ile mücadele faaliyetlerinde alınan tedbirler ve gelinen noktaya değinildi. İçişleri bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Haziran ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 70 kırsal operasyon, şehirlerde bin 212 operasyon yapıldığı belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bu operasyonlarda aralarında içişleri bakanlığı terör aranlar listesinde; kırmızı kategoride aranan 1, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 9, teröristin aralarında bulunduğu 63 ölü, 74 sağ, 29 teslim olmak üzere 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 249 şüphelinin özaltına alındığı, 381 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İHA