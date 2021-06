Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı .

Muş Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya, başkanlığında gerçekleştirildi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı.

Muş Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya, başkanlığında gerçekleştirildi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yönettiği meclis toplantısında AK Parti, HDP ve 1 bağımsız meclis üyesi hazır bulundu. Konuşmasına Bitlis'te şehit olan kahraman güvenlik güçlerimize rahmet dileyerek başlayan Başkan Asya, "Eren-11 operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucumuza ve Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. Toplantıda konuşan Başkan Asya, "Her yeni günün geçen günümüze göre daha iyi olması temennisi ile meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uzun bir süredir devam eden pandemi sürecinde de kısıtlı mesai imkanına rağmen Muş Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla birlikte hep sahada olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bir taraftan vatandaşlarımızın olabildiğince sıkıntılarına dokunarak sosyal yardımlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için seferber olduk. Diğer taraftan belediye olarak başlatmış olduğumuz projelerimizi hızlandırmak ve çalıştırmak üzere de sahada görevimizin başındaydık" dedi. Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, "Cumhuriyet Caddesi; başlattığımız üst yapı çalışmaları ile her geçen gün daha da güzelleşiyor. Çalışmalarımız sırasında fedakarlık gösteren vatandaşlarımıza ve işyeri sahiplerinin gösterdiği anlayıştan dolayı buradan bir kez daha şükranlarımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın olumsuz etkilenmemesi için azami çaba sarf ediyoruz. Ortak kullanım olanları olan cadde ve sokaklarımızı güzelleştirmek adına kendi kendimizle yarışıyoruz. Cumhuriyet Caddemizi de bu minval üzere ihya ediyoruz. İnşallah projemizin sonucunda güzel bir çalışma ortaya koymuş olacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Asya konuşmasının devamında, "İstasyon Caddesinde önümüzdeki günlerde inşallah birinci etabın kent mobilyaları, fidanları, saksılarının bir kısmı gelecek. Sulama ve elektrik sistemi tamamlanan yerleri kapatmaya başladık. Karne deresinin ikinci etabını başlattık. Sözleşmesi imzalandı. Bugün yer teslimi yapılacak. Çar çayında çalışmalarımız başladı. Devlet Su İşleri tarafından başlatılan ıslah çalışmalarını şuanda hızlandırıyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün bölge Müdürlüğümüze verdiği talimatla da bu yıl artık ödenek sıkıntısı olmaksızın müteahhit firmamızı biraz daha motive etti. Kale mahallesindeki fore kazık ve angraj çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede onu da bitirip peyzaj çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alparslan 2 Barajından temin edeceğimiz içme suyu çalışmalarımız her geçen gün devam ediyor. Yürütücü firmanın güçlü olması her birimize güç katıyor. Atık su arıtma tesisimizin de Çevre Şehircilik Bakanımız projenin bittiğini kısa sürede ihaleye çıkacağını iletti. Bu ihale de çok büyük bir ihaledir. Yaklaşık 15 milyon euro'luk yatırımı da Avrupa Birliğinin IPARD projeleri kapsamında ihale edileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyarette bulundular. Bir kez daha Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Her birimizin bilinçaltına olan bu kar şehrini nasıl kara dönüştürürüz hayali vardı. Tam kapasiteli kayak merkezinin yapılması herkesin hayaliydi. Yapmış olduğumuz sunumların ilk maddesinde kayak merkezi projesi vardı. Sayın Bakanımız müjdeyi belediyemizi ziyaretinde verdi. Kayak merkezinin ilk etabı için 25 Milyonu tahsis etti. Bu proje bizim seçim manifestomuzun birinci maddesiydi. Uzun soluklu bir mücadele ve sunumla her seferinde bu şehrin karını kara dönüştürmek üzere yaptığımız gayretlerin sonucunu vermiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Bir diğer projemiz olan Millet Bahçesinden Tarihi Murat Köprüsü arasında bisiklet yoluydu. Sayın bakanımızda bu projenin hayata geçirilmesi için destek sözünü aldık. Görevli arkadaşlarımız bisiklet yolu projemizin startını verdi. Bununla birlikte yeni terminal arkasındaki alanın spor kompleksi yapılması, gençlik merkezilerinin yapılması gibi birçok projemize destek aldık. En kısa sürede Bakanlığımız bizleri protokol imzalamaya davet edecek. Diğer Bakanlıklarımızda da projelerimiz var. Hamdolsun bu projelerimizin büyük bir kısmına destekler alıyoruz. Bu gayretlerimizle ilimize daha güzele taşımaya çalışıyoruz. Bu duygularla Haziran ayı meclis toplantımızın ilimize ve halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. Başkan Asya'nın konuşmasının ardından toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

