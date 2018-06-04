Haziran Ayı Kira Artış Oranı Yüzde 15,50 Oldu

Kira artış oranı Haziran 2018 belli oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi. Buna göre Haziran kira artış oranı yüzde 15,50 oldu.

EV SAHİBİ ÜFE'NİN ÜZERİNDE ZAM YAPAMAZ

Örneğin;

Kira beleli: 1000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 15,80

Kira zammı:158 TL

Zamlı yeni kira beledli: 1.158 TL

Kira artışı ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleniyor. Kira artış oranında daha önce bir üst sınır yoktu. Fakat Yeni Borçlar Kanunu kira artış oranına sınırlama getirdi. Bu sınır da "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi". Yani Yeni Borçlar Kanunu'na göre ev sahibi kiraya Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin üzerinde zam yapamaz.

İŞYERLERİNDE SINIRLAMA YOK

İşyerlerinde ise durum biraz farklı. 6217 Sayılı Borçlar Kanunu Yasası, geçici 2. madde gereğince; Kira artış oranları 1 Temmuz 2020 tarihine kadar serbest bırakılmıştır. Buna göre işyeri kiralamalarında, kira artış oranını sözleşmede belirtilen oran belirliyor. Yani işyeri kira artış oranında konutlarda olduğu gibi bir sınırlama yok. Sözleşmede belirtilen orana göre zam yapılır.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ÜFE'nin 12 aylık ortalaması alınarak hesaplanır. ÜFE'nin 12 aylık ortalaması sizin kira zam oranınızı belirler.

SON 12 AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

Son 12 ayın kira artış oranı şöyle;

Mayıs 2017 kira artış oranı: Yüzde 8,01

Haziran 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,02

Temmuz 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,98

Ağustos 2017 kira artış oranı: Yüzde 10,94

Eylül 2017 kira artış oranı: Yüzde 12,05

Ekim 2017 kira artış oranı: Yüzde 13,26

Kasım 2017 kira artış oranı: Yüzde 14,47

Aralık 2017 kira artış oranı: Yüzde 15,38

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82

Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66

Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50

Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35

Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36