Haziran ayı kira artış oranı yüzde 14,13 oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla haziran ayı kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı haziran ayı için yüzde 14,13 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı haziran ayı için yüzde 14,13 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı