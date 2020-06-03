Haziran ayı kira artış oranı belli oldu TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 12,10 olacak.

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 12,10 olacak.

2020 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mayıs ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre bu ay kira artış oranı yüzde 12,10 oldu. Böylece Haziran ayında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12,10 olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA