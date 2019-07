Haziran Ayı İtibarıyla Hangi İşletim Sisteminin Daha Popüler Olduğu Belli Oldu

Teknoloji devi Microsoft, kendi işletim sistemi Windows ile küresel pazarın lideri konumunda. Diğer işletim sistemlerinin Microsoft'u tahtından etmesi rakamsal olarak çok zor görünüyor ancak durumun Microsoft için iyi olduğunu söylemek de zor görünüyor. Bunun nedeni, yayımlanan son veriler. NetMarketShare olarak bilinen ve gerçek kullanıcılardan aldığı verilerle raporlar hazırlayan bir şirket tarafından paylaşılan son veriler, Windows 10'un küresel pazarda lider olduğunu ancak bu liderliğin zar zor artırıldığını gözler önüne seriyor. Yayımlanan mayıs ayı verilerine göre küresel pazarın yüzde 45.73'üne sahip olan Windows 10, haziran ayında bu değeri sadece 45.79'a yükseltti.

Yayımlanan veriler, Microsoft'un destek vermeyi kestiği Windows 7 ve Windows XP'nin de pazar payındaki düşüşü ortaya koyuyor. Her ne kadar hala her on bilgisayardan 3'ünde Windows 7 kullanılsa bile, Microsoft'un desteği kesmesi, kullanıcıları Windows 8.1'e yönlendirmiş gibi görünüyor. Bunun nedeni, Windows 8.1'in mayıs ayında yüzde 3.97'lik bir paya sahipken, haziran ayında bu değerin yüzde 4.51'e yükselmiş olması. Windowx XP ise çok hızlı bir şekilde kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Buna göre Windows XP'nin pazar payı oranı sadece yüzde 1.81. İşte haziran 2019 küresel pazar payı verileri;

Popüler işletim sistemlerinin kullanılma oranlarını mayıs ayı ile karşılaştıracak olursak;

Siz hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ve ne kadar memnunsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.