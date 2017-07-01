Haziran Ayı İhracat Rakamları

Denizli İhracatçı Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, "İlimiz ihracatı haziran ayında yüzde 4,8 arttı ve 255 milyon dolara ulaştı." dedi.



Kocasert, haziran ayı ihracat rakamları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'nin ihracat rakamlarının arttığını belirtti.



"İlimiz ihracatı haziran ayında yüzde 4,8 arttı ve 255 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullanan Kocasert, şunları kaydetti:



"Ocak-Haziran döneminde ise ilimiz ihracatının yüzde 6,9 yükselişle 1,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ülkemiz ihracatı da yılın ilk yarısında güçlü bir şekilde arttı. Haziran ayında yüzde 1,8 artış oranıyla 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımız yüzleri güldürdü. Yılın ilk yarısında ise ülke ihracatımızdaki artış yüzde 8,2 ile 76,3 milyar dolar olarak gerçekleşti."



Kocasert açıklamasının devamında, Dünya ticaretinin yeniden canlandığı 2017'de Türkiye'nin Dünya, AB ve ABD dış ticaretinden aldığı paylarda yeni rekorlara ulaştığını belirterek, "Dünya ticaretinden aldığımız payı binde 8,9'dan 9'a çıkarmayı başardık. Benzer şekilde, AB ithalatındaki payımız yüzde 1,28'den yüzde 1,29'a ulaştı. ABD ithalatındaki payımızın ise binde 3'ten binde 3,1'e yükseldiğini görüyoruz. İnanıyorum ki, hükümetimizin sağladığı ve sağlayacağı desteklerle birlikte yılın ikinci yarısında da böylesine olumlu tabloyla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.