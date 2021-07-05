Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2021 Haziran ayı enflasyon ne kadar arttı? Enflasyon oranları!
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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2021 Haziran ayı enflasyon ne kadar arttı? Enflasyon oranları!

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2021 Haziran ayı enflasyon ne kadar arttı? Enflasyon oranları!
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2021 Haziran ayı enflasyon ne kadar arttı?

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Enflasyon oranı! Haziran 2021 enflasyon oranı! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2021 Haziran ayı enflasyon ne kadar arttı? Enflasyon oranları!

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1,94 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 oldu.

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