Haziran ayı din görevlileri toplantısı yapıldı

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Haziran ayı din görevlileri toplantısına merkez Şerifpaşa Camii ev sahipliği yaptı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Haziran ayı din görevlileri toplantısına merkez Şerifpaşa Camii ev sahipliği yaptı.

Haziran ayı Din Görevlileri Toplantısına İl Müftüsü Ali Erhun'un yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, Şube Müdürleri Şerafettin Karagöz, Şakir Adıgüzel ve din görevlileri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, İl Müftü Ali Erhun tarafından din görevlilerince her ay okunan Hatm-ı Şeriflerin duası ile devam etti. Toplantıda, sigara bırakma kampanyası, Kudüs bilinci ve şuuru farkındalığı, bağımlılıkla mücadele, 2021 yılı vekaletle kurban kesme organizasyonu genelgesi, Kızılay kan bağışı kampanyası ve diğer idari konular görüşüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı