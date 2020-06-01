Haziran 2020 Dünya Gündemi
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Haziran 2020 Dünya Gündemi

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla bazı eyaletlerde yapılacak ön seçimler, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Haziran 2020 Dünya Gündemi
01.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:59

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla bazı eyaletlerde yapılacak ön seçimler, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

2 Haziran

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Spor Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri için başkent Washington ile Pennsylvania, Maryland, Rhode Island, Montana, New Mexico ve Güney Dakota'da ön seçimler yapılacak.

3 Haziran

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.

İtalya, sınırlarını AB Schengen ülkelerine açacak.

4 Haziran

İngiltere'nin ev sahipliğinde Kovid-19 aşısı için iş birliğine yönelik uluslararası "Küresel Aşı Zirvesi" yapılacak.

"DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı", İtalya ve ABD'nin ortak ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak.

Brüksel'de AB Adalet Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

5 Haziran

Brüksel'de AB İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

8 Haziran

İngiltere'ye diğer ülkelerden gelenler, 14 gün karantinaya alınacak.

9 Haziran

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Güney Carolina, Maine, Nevada, West Virginia ve Georgia eyaletlerinde ön seçim yapılacak.

11 Haziran

Brüksel'de Avrogrup toplantısı düzenlenecek.

12 Haziran

NATO'nun Kosova'ya girişinin 21. yıl dönümü kutlanacak.

13 Haziran

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki West Point Askeri Okulunun mezuniyet töreninde konuşacak.

17 Haziran

ABD Başkanı Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), fonların devam ettirilmesi adına "köklü reformlar" için verdiği 30 günlük süre sona erecek.

19 Haziran

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

21 Haziran

Sırbistan'da yerel ve genel seçimler yapılacak.

23 Haziran

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla New York, Virginia, Utah ve Kentucky'de ön seçim yapılacak.

26 Haziran

Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü kutlanacak.

27 Haziran

Arnavutluk'ta Çamerya Arnavutlarına Yunanistan tarafından yapılan soykırım nedeniyle anma günü düzenlenecek.

30 Haziran

İngiltere'nin Brexit sonrası geçiş dönemini uzatmak için başvurabileceği süre sona erecek.

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Oklahoma, ve Coloroda eyaletlerinde ön seçim düzenlenecek.

Kaynak: AA

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