Haziran 2020 Dünya Gündemi Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla bazı eyaletlerde yapılacak ön seçimler, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla bazı eyaletlerde yapılacak ön seçimler, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor. 2 Haziran Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Spor Bakanları Toplantısı düzenlenecek. ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri için başkent Washington ile Pennsylvania, Maryland, Rhode Island, Montana, New Mexico ve Güney Dakota'da ön seçimler yapılacak. 3 Haziran Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak. İtalya, sınırlarını AB Schengen ülkelerine açacak. 4 Haziran İngiltere'nin ev sahipliğinde Kovid-19 aşısı için iş birliğine yönelik uluslararası "Küresel Aşı Zirvesi" yapılacak. "DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı", İtalya ve ABD'nin ortak ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak. Brüksel'de AB Adalet Bakanları Toplantısı düzenlenecek. 5 Haziran Brüksel'de AB İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek. 8 Haziran İngiltere'ye diğer ülkelerden gelenler, 14 gün karantinaya alınacak. 9 Haziran ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Güney Carolina, Maine, Nevada, West Virginia ve Georgia eyaletlerinde ön seçim yapılacak. 11 Haziran Brüksel'de Avrogrup toplantısı düzenlenecek. 12 Haziran NATO'nun Kosova'ya girişinin 21. yıl dönümü kutlanacak. 13 Haziran ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki West Point Askeri Okulunun mezuniyet töreninde konuşacak. 17 Haziran ABD Başkanı Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), fonların devam ettirilmesi adına "köklü reformlar" için verdiği 30 günlük süre sona erecek. 19 Haziran Brüksel'de AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. 21 Haziran Sırbistan'da yerel ve genel seçimler yapılacak. 23 Haziran ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla New York, Virginia, Utah ve Kentucky'de ön seçim yapılacak. 26 Haziran Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü kutlanacak. 27 Haziran Arnavutluk'ta Çamerya Arnavutlarına Yunanistan tarafından yapılan soykırım nedeniyle anma günü düzenlenecek. 30 Haziran İngiltere'nin Brexit sonrası geçiş dönemini uzatmak için başvurabileceği süre sona erecek. ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Oklahoma, ve Coloroda eyaletlerinde ön seçim düzenlenecek. Kaynak: AA