HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yeni tip korona virüsü salgınının Türkiye'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana başta gıda olmak üzere birçok sektörde büyük çaplı fiyat artışı yaşandığını ancak, hükümetin açıkladığı tabela enflasyonunun reel...

Hazır yemekte girdiler yükseldi
09.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:12

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yeni tip korona virüsü salgınının Türkiye'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana başta gıda olmak üzere birçok sektörde büyük çaplı fiyat artışı yaşandığını ancak, hükümetin açıkladığı tabela enflasyonunun reel fiyat artışlarını yansıtmadığını söyledi. Dönmez, salgın sürecinde Türkiye'nin gıda ithalatı yaptığı ülkelerin aldığı kararların da gıda fiyatlarının artışına yol açtığına dikkat çekti.

BUYSAD Başkanı Dönmez, virüs salgını nedeniyle dünyadaki tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de ekonomik açıdan olumsuz etkilendiğini belirterek, gıda ithalat ve ihracatıyla ilgili alınan kararların hazır yemek sanayine yansımalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hazır yemek sanayinin temel girdilerinin yaş sebze ve meyve, et ve süt ürünleri ile kuru gıda olduğuna dikkat çeken Dönmez, "1 Haziran'da normalleşme adımları atılarak kısıtlamaların gevşetildiği ülkemizde virüs salgını nedeniyle birçok sektör gibi gıda sektöründe de hammadde ve diğer girdilerde çok ciddi fiyat artışları yaşanıyor" dedi.

Dönmez, başta Rusya olmak üzere Türkiye'nin gıda ithalatı yaptığı bazı ülkelerin salgının başladığı mart ayı itibarıyla Türkiye'ye gıda ihracatını durdurduğunu, bunun da fiyat artışına bağlı olarak hazır yemek sanayisini derinden etkilediğine dikkat çekti.

Enflasyon gerçek artışı yansıtmıyor

BUYSAD Başkanı Dönmez, fiyat değişimlerine ayak uydurmak için ocak ve temmuzda en az yılda 2 kez fiyat güncellemesi yapmak zorunda olan hazır yemek sektörünün, son dönemde enflasyon rakamları ve reel fiyat artışları arasındaki farktan kaynaklanan bir başka sorunla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Dönmez, sanayicilerin ve profesyonel yöneticilerin sektör maliyetlerini hükümetin açıkladığı tabela enflasyonu üzerinden değerlendirdiğini, ancak resmi enflasyon rakamları ile reel fiyat artışı arasında uçurum bulunduğunu kaydetti. Reel fiyat artışının enflasyonun çok üzerinde olduğunu belirten Coşkun Dönmez, "Bu durum herkes tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle market ve pazar fiyatlarındaki yükselişin mutfaklarına nasıl yansıdığını bizzat yaşayan ve sıkıntı içine giren vatandaşlar daha iyi biliyor" dedi.

Kimse tek başına ayakta kalamaz

Başkan Coşkun Dönmez, işini kurallara uygun yapan, özellikle korona virüs salgınında hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapan işletmelerde ortaya çıkan ilave maliyet artışları nedeniyle sıkıntı yaşayan hazır yemek sanayisinin fiyat güncellemesi yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Kurallar tam anlamı ile uyan işletmelerde 4 kap yemeğin fiyatının en az 10 lira, alınacak yan ürün ve hizmetlerle birlikte 15 liraları bulabileceğini kaydeden Dönmez, şunları da söyledi: "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de halen etkisini sürdüren korona virüs salgını yaşantımıza farklı bakış açıları getirdi. Çözüm odaklı olmalıyız. Bu zor dönemi birbirimizi anlayarak, birbirimize hoşgörü ile yaklaşarak atlatabiliriz. Sektörler bir zincirin halkalarıdır. Biri olmadan diğeri olamaz. Hiç kimse tek başına ayakta kalamaz. Şunu da özellikle vurgulamakta yarar görüyorum. Sağlık her şeyden önemlidir. Bu süreçte hijyen ve sanitasyonun önemi daha iyi anlaşıldı. Her şeyin bedeli var. Yeni kurallarla birlikte artan maliyetler ortadayken daha düşük fiyat beklentisi içinde olmak, hazır yemek sektörünü zarar ettirir. Ayakta kalabilmek için fiyatlarımızı güncellemek zorundayız." - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Hüseyin Filiz Halife Hafter Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Hadise Cem Yılmaz Mabel Matiz
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Hazır yemekte girdiler yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:13:45. #1.14#
title