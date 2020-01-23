Hazır yemekçiler kamunun açtığı ihalelerden şikayetçi
DÜNYA, Ankara Sanayi Odası'nın 33 numaralı Hazır Yemek Sanayicileri ile sektör sorunlarını masaya yatırdı.
23.01.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:09
DÜNYA, Ankara Sanayi Odası'nın 33 numaralı Hazır Yemek Sanayicileri ile sektör sorunlarını masaya yatırdı. Kamu ihalelerinde kontrol olmaması sebebiyle, şartnameye uygun ürün teslim edilmediğini belirten sanayiciler, bunun da haksız rekabete yol açmasından şikayetçi oldular.
Kaynak: Dunya.com