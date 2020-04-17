Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezince, koronavirüs salgını öncesi ve sonrası uydu aracılığıyla çekilen görüntülerde boş kalan meydanlar, sahil yolları ve işlek caddeler görüntülendi. Hava kalitesinin arttığı tespit edildi.

17.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:30
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan sıkı tedbirler ve özellikle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sayesinde yurt genelinde kalabalık meydan, cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Türkiye'nin ilk uydu yer gözlem istasyonu ve en geniş uydu görüntüsü arşivine sahip İTÜ UHUZAM'da ülkedeki bazı kalabalık ve işlek meydanlar, çok sık kullanılan ana yollar ve sahil yolları ile havaalanları, otobüs ve tren terminalleri uzaydan görüntülendi. Salgın sonrası kaydedilen görüntüler ile Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce çekilen görüntülerin karşılaştırması yapıldı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin 5 büyükşehrinde Kovid-19 salgını öncesi ve sonrasında farklı uydular aracılığıyla kaydedilen görüntüler, özellikle son haftalarda salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğunu gösteriyor.

MEYDAN, SAHİL VE CADDELERDEKİ HAREKETLİLİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar ve Eminönü sahillerinde 1-9 Mart ve 9 Nisan'da çekilen kayıtlarda, yollardaki ve otoparklardaki araç yoğunluğunun gözle görülür bir şekilde azaldığı dikkati çekerken, hareketliliğin durma noktasına geldiği görüldü.

Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi
Üsküdar'da 1 Mart ve 9 Nisan'da çekilen görüntüler

Zincirlikuyu ve bağlantılı yolları, Maslak civarı ve Büyükdere Caddesi'nde de kurallara büyük oranda uyulduğu ve trafiğe daha az aracın çıktığı gözlendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Kovid-19 öncesi 1 Mart'ta alınan görüntüde oldukça kalabalıkken, 9 Nisan'da kaydedilen görüntüde insan yoğunluğunun parmakla sayılacak kadar azaldığı dikkati çekti.

Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi
Taksim Meydanı'nda 1 Mart ve 9 Nisan'da çekilen görüntüler
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi
9 Nisan'da Kadıköy

ANKARA'DA OTOBÜS VE TREN TERMİNALLERİNDEKİ HAREKETLİLİK DURDU

Ankara'da Kızılay Meydanı ve civarında da 14 Nisan'da alınan görüntüde, araç ve insan yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı yer aldı.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Yüksek Hızlı Tren Terminali ve çevresinde 17 Ocak-14 Nisan tarihlerinde çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, şehirlerarası seyahatlerin yasaklanmasının ardından alanda yolcu bekleyen otobüs sayısının yok denecek kadar azaldığı gözlendi. Ayrıca, terminallere bağlanan yollardaki trafik ve araç yoğunluğunun da çok az olduğu görüldü.

Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi
Ankara AŞTİ'de 17 Ocak'ta ve 14 Nisan'da çekilen görüntüler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ UYGULANDIĞI GÜN İZMİR BOŞ KALDI

İzmir Kordon ve Alsancak sahillerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı 12 Nisan'da çekilen görüntü ile 18 Şubat'taki görüntü karşılaştırıldığında, sahil yolunun ve civardaki otoparkların neredeyse tamamen boş olduğu dikkati çekti.

Bursa Ulu Cami ve Kapalıçarşı civarında 9 Mart-13 Nisan tarihlerinde çekilen görüntülere yollardaki araç yoğunluğunun azaldığı yansıdı.

Konya Mevlana Meydanı'nda 8-10 Nisan tarihlerde kaydedilen görüntüde ise diğer illere göre araç yoğunluğunun biraz daha fazla olduğu görüldü.

Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi
İzmir Alsancak'ta 18 Şubat ve 12 Nisan'da çekilen görüntüler

HAVALİMANLARINDA PARK HALİNDE OLAN UÇAKLARIN SAYISI ARTTI

Atatürk Havalimanı'nda 9 Mart-9 Nisan, İstanbul Havalimanı'nda ise 22 Ocak-20 Mart tarihlerinde çekilen görüntüler karşılaştırıldı.

Her iki havalimanında kaydedilen uydu görüntülerinde, Türkiye'de yurt dışı ve yurt içi uçuşların durdurulması ve dünya genelinde de uçuşların neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle havalimanlarındaki park halinde olan uçakların sayısının arttığı gözlendi. Park halindeki uçaklar, görüntü işleme algoritmasıyla işaretlendi.

Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'nda 9 Mart ve 9 Nisan'da çekilen görüntüler
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs öncesi ve sonrası park eden uçakların oluşturduğu yoğunluk farkı

HAVA KALİTESİ ARTTI

Öte yandan, çalışma kapsamında yapılan uydu çekimlerinde, Kovid-19'un hava kalitesinin değişimine etkileri de gözlemlendi.

Marmara Bölgesi-İstanbul, Ege Bölgesi-İzmir, İç Anadolu-Ankara ve Konya ile Akdeniz Bölgesi'nde Sentinel 5P uydusuyla Kovid-19 sonrası azot dioksit yoğunluklarının değişimlerinin 3 günlük ortalamaları alındı.

Görüntülerde, havadaki azot dioksit yoğunluklarının büyük ölçüde azaldığı dikkati çekerken, liman bölgelerinde ara sıra arttığı gözlendi. Azot dioksit değerlerinin hafta sonu düştüğü, hafta içi ise yükseldiği görülürken, değerlerin düştüğü günlerde hava kalitesi ve temizliğinin arttığı belirtildi.

Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Yeşil, sarı ve kırmızı renkler; hava kirliliğini gösteren azot dioksiti temsil etmektedir
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi

"SON HAFTALARDA KURALLARA DAHA ÇOK UYULMUŞ"

İTÜ UHUZAM Müdürü ve İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Sertel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin 1996'da Devlet Planlama Teşkilatı'nın desteğiyle kurulan Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu olduğunu, altyapısında birçok anten sistemi ve teçhizat bulunduğunu, anlaşmalı oldukları uydulardan doğrudan veri indirme ve veri almaya yönelik planlama hakkına sahip olduklarını anlattı.

Kovid-19 salgını sonrasında özellikle sokağa çıkmaya yönelik bazı tedbirlerin getirilmesi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla pek çok yerde beklendiği şekilde hareketliliğin azaldığına işaret eden Sertel, insan ve araç hareketliliğinin azalmasının etkilerini uydu aracılığıyla uzaydan görüntülemek için planlama yaptıklarını söyledi.

Özellikle yoğun olan meydanlar, sahiller ve havaalanlarında bir kısmı hafta içi, bir kısmı hafta sonuna denk gelen görüntüler kaydettiklerini aktaran Sertel, gözlemlerini şöyle aktardı: "Özellikle insanların güzel havalarda doldurduğu meydanlar, Kovid-19 etkisi ve sokağa çıkma yasağının da gelmesiyle tamamen boş durumda. Üsküdar ve Eminönü sahil, İstiklal Caddesi ve civarından aldığımız örnekler var. İzmir sahilden aldığımız görüntüler sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar gününe denk geldi. Görüntüleri öncesi ve sonrasıyla kıyasladığımızda özellikle insanların dışarı çok çıktığı, otoparkları çok kullandığı yerlerde artık araba görmüyoruz, otoparklar boş. Çok kullanılan yollar ve caddelerde de araç trafiğinin eskisi gibi olmadığını gözlemleyebilmek mümkün. Çalıştığımız uyduya göre bazen insan kalabalığı detayını da görebiliyoruz, bazen araçlar ağırlıklı olabiliyor. Hepsini birleştirerek hareketlilik ne durumda, azalma-artma, bazen kurallara uyulmuş mu onu bile takip edebiliyoruz. Görüntülerden son haftalarda kurallara daha iyi uyulduğuna yönelik bilgi çıkarımı yapabilmek mümkün."

700 KİLOMETRE UZAKLIKTAN GÖRÜNTÜ ALINIYOR

Prof. Dr. Sertel, inceledikleri yer havaalanıysa oradaki uçak sayısının artmasını beklediklerini ifade ederek, "Nitekim Kovid-19 salgınıyla birlikte dünya genelinde uçuşlar neredeyse durmuş durumda olduğu için pek çok uçak artık havaalanlarında park halinde. Dünyada da bütün havaalanları düzenli olarak uydu görüntüleriyle izlenip, Kovid-19 öncesinde ve sonrasında havaalanında bulunan uçak sayılarına bakılıyor. Bu havayolu şirketlerinin durumuyla ilgili de uzun vadede bilgi verebiliyor." diye konuştu.

Anlaşmalı oldukları uydulardan çok yüksek çözünürlüklü görüntüler indirdiklerini belirten Sertel, "Bunlar 30 santimetreden başlayarak birkaç metreye kadar değişen mekansal çözünürlükte. Görüntüde gördüğünüz bir piksel, uydunun türüne göre yerde 30 ila 50 santimetreye denk gelebiliyor. Bu da sizin ayırt edebileceğiniz detay anlamına geliyor. Çözünürlüğün 2 katı büyüklüğündeki nesneleri ayırt edebilmek mümkün. Bu uydular 600-700 kilometre uzaklıkta. O mesafeden bu detaya erişebilmek önemli bir teknoloji." değerlendirmesini yaptı.

"KOVİD-19 HAVA KALİTESİNİ OLUMLU ANLAMDA ETKİLEDİ"

Sertel, azot dioksitin havada bulunan bir madde olduğunu, fazla olmasının havanın kirliliğini gösterdiğini, genelde kış aylarında arttığını, özellikle araçlardan çıkan emisyon gazının ve ısınmak için kullanılan kömürün artışa neden olduğunu anlattı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın uydularıyla da atmosferi izlediklerini dile getiren Sertel, şu bilgileri verdi: "Hava kalitesine yönelik bir sistemleri var. Oradan veri indirerek hava kalitesinde bir değişiklik olmuş mu diye bakıyoruz. Çünkü Kovid-19 etkisiyle fabrikalar kapanıyor, trafik azalıyor. Bu da hava kalitesini olumlu anlamda etkiliyor. Bu kadar az hareketlilikte tabii kükürt dioksit gibi kirletici gazlar atmosferde artık olmuyor ya da çok az oluyor. Bu hareketliliği gözlemleyebilmek mümkün. Bunun için yine Avrupa Uzay Ajansı'nın uydularından faydalanarak animasyon şeklinde videolar hazırlayıp farklı zamanlarda hava kalitesi ne şekilde değişmiş, onu yorumlayabiliyoruz. Hareketliliğin, trafik yoğunluğunun ve fabrikalar ile endüstriyel alanların çalışmalarının az olduğu zamanlarda azot dioksit miktarı azalıyor ve hava daha temiz hale geliyor. Gözlemlerimiz genel olarak bununla uyumlu. Kovid-19 öncesi ve sonrasına baktığınız zaman hava kalitesinde iyi, olumlu anlamda düzelme söz konusu. "

Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi

Kaynak: AA

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