Hazır giyimde ürün bulamayanlar kumaşçıların yolunu tuttu
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Hazır giyimde ürün bulamayanlar kumaşçıların yolunu tuttu

Hazır giyimde ürün bulamayanlar kumaşçıların yolunu tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konfeksiyon firmaları, pandemi döneminde ara verilen düğünler için ürün çıkartmayınca vatandaş özel dikim yaptırmak için kumaşçılara yöneldi.

Konfeksiyon firmaları, pandemi döneminde ara verilen düğünler için ürün çıkartmayınca vatandaş özel dikim yaptırmak için kumaşçılara yöneldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme süreci konuşulurken düğünlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili ise henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Düğün hazırlıklarına devam eden vatandaşlar ise konfeksiyon firmalarının abiye kıyafet üretmemesinden dolayı çareyi kumaşçılarda arıyor. Düğünlerin açılma tarihi tam olarak belli olmamasından dolayı ekstra bir yoğunluk yaşanmasa da kumaşçılar, ilerleyen günlerde taleplerin çoğalmasını bekliyor. Eskişehir'de 40 yıldır kumaş satışı yapan ve düğünlerin başlangıç tarihi belli olduktan sonra işlerin daha da hareketlenmesini beklediklerini belirten Adnan Yurtay, "Pandemi sürecinde konfeksiyon firmaları düğünler olmadığı için ürün hazırlayarak risk almadı. Böylece düğün hazırlığı yapanlar hazır giyim mağazalarına gittiğinde alacak ürün bulamadı. Kumaşçılara yönelim başladı. İnsanlar kendi zevklerine göre kişiye özel tasarım kıyafet diktirmeye yöneldi. Böylelikle ufakta olsa bir hareketlilik başladı. Tam kapanma sürecinde uzun süre dışarı çıkıp alışverişini yapamayan vatandaşlar, esnaflar dükkanını açınca alışverişlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Düğün sezonu tam açılmadığı için aşırı bir talep yok fakat yine de ileride kullanacağını düşünenler kıyafetini diktirmeye başladı. Düğünler açıldıktan sonra ekstra bir talep beklentimiz var" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Hazır giyimde ürün bulamayanlar kumaşçıların yolunu tuttu
Hazır giyimde ürün bulamayanlar kumaşçıların yolunu tuttu
Hazır giyimde ürün bulamayanlar kumaşçıların yolunu tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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