'Hazır giyimde trend değişecek'
Hazır giyim sektöründe trendlerin çok fonksiyonlu akıllı tekstil ürünleri ile belirlendiğine işaret eden UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Covid-19 ile değişecek yaşam biçimlerinin teknik tekstillerin önemini artıracağına işaret etti.
31.03.2020 05:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 05:02
Hazır giyim sektöründe trendlerin çok fonksiyonlu akıllı tekstil ürünleri ile belirlendiğine işaret eden UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Covid-19 ile değişecek yaşam biçimlerinin teknik tekstillerin önemini artıracağına işaret etti.
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Kaynak: Dunya.com