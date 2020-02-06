Hazır giyimciler ihracatta çıtayı yükseltti

06.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:09

2019'u 685 milyon dolarlık ihracatla kapatan hazır giyimciler, bu yılsonunda 750 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Hazır giyimcilerin önünde ise Avrupa Birliği pazarı, Brexit süreci, özellikle ABD'nin Türkiye ve diğer ülke ve birliklerle olan ilişkilerindeki revizyon süreci yer alıyor.