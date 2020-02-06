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Hazır giyimciler ihracatta çıtayı yükseltti

2019'u 685 milyon dolarlık ihracatla kapatan hazır giyimciler, bu yılsonunda 750 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

06.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:09
Hazır giyimciler ihracatta çıtayı yükseltti

2019'u 685 milyon dolarlık ihracatla kapatan hazır giyimciler, bu yılsonunda 750 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Hazır giyimcilerin önünde ise pazarı, Brexit süreci, özellikle ABD'nin Türkiye ve diğer ülke ve birliklerle olan ilişkilerindeki revizyon süreci yer alıyor.

Kaynak: Dunya.com

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