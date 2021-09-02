Hazır giyimciler, 500 milyon dolar ihracat hedefiyle Rusya CPM Fuarı'nda buluştu

Rusya'ya 2020'de 230 milyon dolar olan ihracatı en az iki katına çıkarmayı hedefleyen hazır giyimciler, Moskova'da düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 23 bini aşkın alıcının ziyaret ettiği CPM (Collection Premiere Moscow) Fuarı'na çıkarma yaptı.

Rusya'ya 2020'de 230 milyon dolar olan ihracatı en az iki katına çıkarmayı hedefleyen hazır giyimciler, Moskova'da düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 23 bini aşkın alıcının ziyaret ettiği CPM (Collection Premiere Moscow) Fuarı'na çıkarma yaptı.

Başta Avrupalılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından on binlerce alıcıyı buluşturan Moskova'daki CPM fuar alanının beşte birini Türk hazır giyim firmaları oluşturdu. 3 Eylül'e kadar devam edecek olan fuara, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) öncülüğünde 94 firma ile milli katılım sağlandı.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, fuar öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından Rusya'nın Türk moda endüstrisi için de önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi.

Gültepe, Türkiye'nin yıllık 8 milyar doları aşkın hazır giyim ithal eden Rusya'nın Çin, Bangladeş ve İtalya'nın ardından dördüncü tedarikçisi olduğuna işaret ederek, "Kargo ticaretini de dahil ettiğimizde Çin'in ardından ülkemizi ikinci sırada olarak değerlendiriyoruz. Bütün hazırlıklarımızı en kısa zamanda yıllık 500 milyon doların üzerinde ihracata ulaşma hedefi doğrultusunda yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi küresel moda liginde ilk üçe sokmayı hedefliyoruz"

Halen 17-18 milyar dolar düzeyinde bulunan hazır giyim ihracatını orta vadede 33 milyar dolara çıkarmayı istediklerini belirten Gültepe, "Türkiye'yi küresel moda liginde ilk üçe sokmayı hedefliyoruz." dedi.

Gültepe, söz konusu hedef doğrultusunda İHKİB'in sektörün alt yapısını dijitalleştirme, sürdürülebilirlik, tasarım odaklı üretim ve markalaşma konusunda çeşitli projeler yürüttüğünün altını çizerek, tanıtıma da özel önem verdiklerini dile getirdi.

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Endüstrisi Global Tanıtımı Projesi'ni başlattıklarını bildiren Gültepe, "Küresel ölçekteki diğer sektörel fuarları olduğu gibi CPM'yi de Türk modasının tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Gültepe, 1.300'ün üzerinde markayı buluşturan ve 23 bini aşkın alıcının ziyaret ettiği CPM Fuarı'na İHKİB olarak 20 yıldır milli katılım düzenlediklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinin en geniş katılımlı organizasyonu için firmalarımız çok iddialı hazırlandı. 59'u kadın ve erkek giyim, 28'i deri konfeksiyon ve 7'si iç giyim olmak üzere 94 firmamızla buradayız. Fuar alanının beşte birini biz kapattık. Firmalarımızın fuara özel hazırladıkları tasarımlar, Ruslar başta olmak üzere tüm ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Bu ilginin önümüzdeki dönemde ihracatımıza pozitif yansımalarının olacağına inanıyorum."

"Rusya'ya ihracatımızda markalı ürünlerimizin payı ortalamanın üstünde"

Rusya ile Türkiye arasında son 20 yılda ilişkilerin hemen her alanda büyük mesafe kat ettiğini, iki ülkenin çok önemli ortak projelere imza attığını hatırlan Gültepe, Rusya'nın aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından biri olduğunu ifade etti.

Gültepe, "Moda endüstrimiz için de önemli pazarlar arasında yer alan Rusya'ya ihracatımızda markalı ürünlerimizin payı ortalamanın üstünde." dedi.

Hazır giyim markalarının en çok mağazasının Rusya'da bulunduğunu kaydeden Gültepe, "20'yi aşkın markamız 600'e yakın mağaza ve 1.000 civarında satış noktası ile Türk modasını temsil ediyor. 2019'da toplam 280 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Gültepe, pandeminin etkisi ile geçen yıl 230 milyon dolara gerileyen ihracatın bu yıl yeniden ivme kazandığına işaret ederek, "Ocak-temmuz döneminde 170 milyon dolara ulaştık. Bu yılı 300 milyon doların üzerinde bir ihracat ile tamamlayacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rusya pazarında agresif bir tanıtım çalışması yürütüyoruz"

Mustafa Gültepe, Rusya pazarında agresif bir tanıtım çalışması yürüttüklerini belirterek, konfeksiyon ve konfeksiyon yan sanayicisi firmalar için kasım ayında Moskova'ya ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini dile getirdi.

Söz konusu 500 milyon dolarlık hedefi gelecek 5 yıl sonrasına koyduklarını dile getiren Gültepe, "Yapmış olduğumuz çalışmada her yıl yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. Rusya nezdinde daha fazla potansiyel olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle, bizim firmaların buraya ilgisi, Rusların bu kapsamda ilgisi ve yapılan koleksiyonlar aslında zaman zaman ilişkiler kesintiye uğramamış olsaydı, belki de şu anda 300-350 milyon dolarları konuşuyor olabilirdik." açıklamasında bulundu.

Gültepe, Rusya'da hazır giyimde binin üzerinde korner ve 20 tane markanın bulunduğunu anımsatarak, "Markalaşma noktasında Türkiye'deki markalar için Rusya pazarların en büyüklerinden. Buradaki ihracatın yüzde 90'ı markalı ihracat. Burada Turquality'nin de desteğini unutmamak lazım. O da yurt dışına açılmak isteyen firmalara mağazalaşma ve satış konusunda çok büyük destek veriyor. Bu desteklerin büyüyerek devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Katma değerli ürünler satmak bizler açısından ve Türkiye açısından çok doğru diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektör, gelecek yıl en az 50 bin kişiyi daha istihdam eder"

Sadece Rusya'da değil, tüm dünyada hazır giyime ilginin arttığına işaret eden Gültepe, "Amerika'daki rakamlar aynı şeyi söylüyor. Yüzde 25'in üzerinde bir artış var ABD'de. Orada Türkiye'ye doğru bir talep ve dönüş var." diye konuştu.

Gültepe, sektörde pandemi süresince 70 bine yakın bir istihdam artışı yaşandığını hatırlatarak, "Sektör aynı hız ile devam ederse önümüzdeki bir sene içerisinde en az 50 bin kişi daha istihdam eder. Rekabet edebilme durumumuzu korumalıyız. Bunda tabii en büyük etmenlerden biri de kur. Kurun sektörü koruması gerekiyor. Bu olursa bu artışlar sadece hazır giyimde değil diğer sektörlerde de devam eder." ifadelerini kullandı.

Yatırım ihtiyaçlarının Anadolu taraflarında karşılanmaya devam ettiğinin altını çizen Gültepe, "Özellikle kalkınma ajansları, valilikler, belediyeler aracılığıyla fabrika binaları yapılıp sektörün hizmetine sunulmaya çalışılıyor. 5-6 yıldan beri seslendiriyorum. Bu işin üretim anlamındaki devamlılığını sağlayabilmemiz, işi Anadolu'ya taşımaktan geçer. İşi Anadolu'ya taşımamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk