Hazır Giyim ve Tekstil sektörü: Modanın merkezi İstanbul olacak

19.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:45

Hazır giyim ve tekstil sektörü STK yöneticileri, önümüzdeki dönemde sektörün tüm paydaşlarının desteği ile "dünyanın en büyük uluslararası moda fuarını" düzenlemek üzere söz birliğine vardı.

Türkiye'nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından, Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.Fuarın resmi açılış töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, moda alanında uluslararası bir fuarın olmadığını vurguladı ve ekledi: "Daha önce denendi, ama olmadı. Ancak bu ilelebet olmayacağı anlamına gelmiyor. Bunu hep birlikte, bir araya gelerek yapabileceğimizin sözünü tüm sektör temsilcileriyle birlikte almış bulunuyoruz. TİM olarak bu konunu takipçisi olacağız. İstanbul'u bir tasarım şehri haline getireceğiz."Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ da, dünyada 150 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı ve İstanbul'un bir markalar şehri olduğunu, markaların ise moda yarattıklarını belirterek, "Moda İstanbul'dur" dedi.İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de "Türk hazır giyim sektörü yapacağını ortayla koymuş, farklı özellikli kendine has özelliği olan bir fuar. Bunu büyütmemiz lazım. Daha güçlü bir moda fuarı Türkiye'nin büyüklüğünü bir kez daha kanıtlayacaktır" dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama da, "Ülke ihracatımızın yüzde 15'lik kısmına sahip olan hazır giyim sektörü 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin gerçekleşmesinde önemli katkılar sunacak" dedi.

CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Ali Bulut da CNR Fashionist'in geçen yıla göre alan olarak yüzde 60 büyüdüğüne ve 18 bin metrekarelik bir alana ulaştığına işaret etti ve "Fuarcılık endüstrisinin 4.0 teknolojisi olarak değerlendirdiğimiz sistem sayesinde güçlü analizler yaparak doğru alıcı ile üreticiyi buluşturmanın gurunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA